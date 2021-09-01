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В детском саду Тирасполя шестеро детей отравились таблетками

В детском саду Тирасполя шестеро детей отравились таблетками

Инцидент произошёл 27 сентября в одном из дошкольных учреждений Тирасполя. Около четырёх часов дня женщина пришла забрать ребёнка.

Дочь рассказала ей, что одна из девочек раздаёт «горькие конфеты». В тот же момент воспитатель заметила у одной из подопечных ёмкость с таблетками и отобрала лекарство. Дошкольникам, которые уже успели съесть «конфеты», срочно стали оказывать первую медпомощь и вызвали неотложку, передает mvdpmr.org

Четырёх девочек и двух мальчиков 2016 года рождения доставили в Республиканский центр матери и ребёнка. Им было диагностировано отравление таблетками «Нитроглицерин» лёгкой степени. Оказана необходимая помощь.

Жизни детей ничего не угрожает. Двое всё ещё находятся под наблюдением врачей, остальные отправлены домой.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту случившегося.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 07:52
  • DTV
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