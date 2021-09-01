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Украина и Румыния начали ежегодные военные учения в устье Дуная

Украина и Румыния начали ежегодные военные учения в устье Дуная

28 сентября, в городе Тулча (Румыния) на Дунае начались украинско-румынские военные учения "Риверайн-2021".

В них принимают участие боевые катера и вертолеты, а также подразделения морской пехоты обеих стран, передает rbc.ua

В учениях "Риверайн-2021" принимают участие более 15 катеров, вертолетов и подразделения морской пехоты и спецподразделения обеих стран, а также морской охраны Госпогранслужбы Украины и пограничной полиции Румынии.

В ВМС Украины отметили, что при переходе морем корабельная группа отработала ряд учебных мероприятий, включая прохождение кильватерным строем, подачу сигналов по стандартам НАТО, проверку связи, прохождение узких мест и тому подобное.

"Впереди военных моряков двух стран ожидает много совместных тренировок и мероприятий", - добавили в пресс-службе.

Украина и Румыния начали ежегодные военные учения в устье Дуная

Украина и Румыния начали ежегодные военные учения в устье Дуная

Украина и Румыния начали ежегодные военные учения в устье Дуная

Украина и Румыния начали ежегодные военные учения в устье Дуная

Украина и Румыния начали ежегодные военные учения в устье Дуная
rbc.ua
  • Сегодня, 07:59
  • DTV
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