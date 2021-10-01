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Саакашвили – гражданин Украины, МИД предоставит ему поддержку - Кулеба

Саакашвили – гражданин Украины, МИД предоставит ему поддержку - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины окажет поддержку экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, поскольку он является гражданином Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Саакашвили - наш гражданин. Мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. Сегодня утром ... представитель посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины по нашему вызову. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", - сказал Кулеба в комментарии телеканалу "Дом".

Несколько дней назад Саакашвили сообщил в соцсетях, что 2 октября вместе с матерью прибудет в Тбилиси. Он обнародовал авиабилет на рейс Киев-Тбилиси.

Утром в пятницу Саакашвили написал в Facebook, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вернувшийся из Украины бывший президент Грузии задержан и доставлен в тюрьму.

Также, вечером в пятницу Михаил Саакашвили объявил голодовку в СИЗО. Кроме того, политик требует встречи с украинским консулом, сообщила омбудсмен Нино Ломджария после встречи с политиком.
vesti.ua
  • Вчера, 19:32
  • DTV
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