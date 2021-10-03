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Welt: Евросоюз хочет создать на Украине военную миссию

Welt: Евросоюз хочет создать на Украине военную миссию

Европейский союз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства, попавший в ее распоряжение.

Миссия, о которой идет речь, получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине), передает ria.ru.

По данным издания, в европейском внешнеполитическом ведомстве полагают, что подобная миссия стала бы "выражением солидарности с Украиной" в свете якобы имеющей место "военной активности" России вблизи украинской границы, а также на фоне ситуации с Крымом.

В документе упомянуты и другие способы, при помощи которых Евросоюз мог бы способствовать повышению военного потенциала украинской армии. Речь идет о расширении существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины, пишет газета.

Издание подчеркивает, что создать учебную миссию в конце июля попросили главы МИД и минобороны Украины, которые написали "конфиденциальное письмо" главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

ria.ru
  • Сегодня, 08:19
  • DTV
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