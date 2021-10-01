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В Одесской области продадут два порта

В Одесской области продадут два порта

В фонде госимущества Украины анонсируют начало процедуры приватизации портов Усть-Дунайск, Белгород-Днестровский (Одесская область) и Скадовск (Херсонская область) в конце 2021 и начале 2022 года.

Аукцион по приватизации портов в Одесской области состоится в четвертом квартале 2021 года. Так, по словам заместителя главы ФГИУ Тараса Елейко, торги по продаже порта Усть-Дунайск на юге Одесской области будут объявлены 17-18 октября. А аукцион по продаже порта Скадовск начнется в первом квартале 2022 года, сообщает traffic.od.ua.

Все три порта не являются объектами критической инфраструктуры. А во время фактической заморозки их работы государство не понесло серьезных убытков.

Одновременно на портовом форуме в Киеве руководитель администрации Белгород-Днестровского порта Владимир Геращенко представил план развития предприятия. Главной проблемой порта он глубины Лиманского канала, которые составляют 2,4 м, и железнодорожный мост высотой 28 м, который проходит через канал и не позволяет порту принимать крупные морские суда. В канале уже проводят дноуглубительные работы — к концу года в порту планируют получить глубины до 4 м, чтобы принимать суда типа "волго-балт". Геращенко заявил, что в достижении в порту паспортных глубин (5,5 м) сейчас не видят смысла — ожидается, что эти работы на предприятии проведет инвестор.

Похожая ситуация наблюдается в портопункте Бугаз, глубины которого составляют 3,7 м (при паспортной глубине в 6,5 м). В проекте развития этого участка — строительство 2-го причала (5 лет) и зернового терминала (10 лет). Также в портопункте необходимо будет решить экологический вопрос: предприятие граничит с детским лагерем, поэтому все проекты по развитию перевалочных мощностей или объектов хранения грузов будут рассматривать с учетом экологических норм.
traffic.od.ua
  • Сегодня, 11:49
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