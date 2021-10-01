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В США разработали таблетку, способную за час очистить литр речной воды

В США разработали таблетку, способную за час очистить литр речной воды

Ученые Техасского университета в Остине создали гидрогелевую таблетку, способную быстро очищать загрязненную воду. Одна таблетка может менее чем за час обеззаразить литр речной воды и сделать ее пригодной для питья. Об этом открытии сообщил университет, передает newsmaker.md.

Команда университета недавно опубликовали свои выводы в журнале Advanced Materials.

«Сегодня основным способом очистки воды является кипячение или пастеризация. Но для этого требуется энергия, много времени и работы. Это непрактично для людей в тех частях мира, где нет ресурсов для таких процессов. Специальный гидрогель вырабатывает перекись водорода для нейтрализации бактерий с эффективностью более 99,9%. Перекись водорода взаимодействует с частицами активированного угля, атакуя основные клеточные компоненты бактерий и нарушая их метаболизм», — говорится на сайте университета.

Сейчас ученые университета работают над усовершенствованием гидрогеля, чтобы он мог нейтрализовать больше различных типов патогенов и вирусов в воде.

Кроме того, команда намерена выпустить в продажу несколько прототипов такого гидрогеля.

По данным последнего отчета ООН, сейчас у 2,2 млрд человек в мире нет доступа к безопасной воде. Согласно прогнозам, к 2050 году до 5,7 млрд людей будут проживать в районах, в которых по меньшей мере один месяц в году будет ощущаться нехватка пресной воды.
newsmaker.md
  • Сегодня, 10:02
  • DTV
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