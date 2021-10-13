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Газовый кризис: Кишинев на мазуте

Газовый кризис: Кишинев на мазуте

В Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом. Об этом заявил на брифинге вице-премьер правительства Молдовы Андрей Спыну.

По словам вице-премьера, статус режима тревоги должен подготовить предприятия энергокомплекса "к любому сценарию" и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.

Спыну также сообщил, что правительством принято решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях, передает sputnik.md.

Также было проведено совещание, в котором участвовали представители Moldovagaz, Moldelectrica, Energocom и ТЭЦ. На совещании обсуждался вопрос готовности энергокомплекса к работе в условиях энергетического кризиса.

Очередной раунд переговоров с представителями "Газпрома" на уровне рабочих групп, по словам Спыну, состоится в четверг, заявил Андрей Спыну.

Вице-премьер подтвердил, что повышения цены на газ не избежать, однако отказался прогнозировать, какой может быть цена для Молдовы. Он отметил, что в дискуссиях с представителями "Газпрома" продолжается обсуждение вопроса исторических долгов Молдовы за газ и тема внедрения Третьего энергопакета.
Спыну также сообщил, что правительство готовит план по предоставлению компенсаций потребителям энергоресурсов в связи с предстоящим повышением тарифов. Однако конкретные параметры компенсаций, по словам вице-премьера, станут ясны после того, как определится цена газа, поставляемого в Молдову.

В среду премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что власти Молдовы, параллельно с переговорами с "Газпромом", готовятся закупать газ у других поставщиков через соединения газотранспортной системы Молдовы с Украиной и Румынией.

Уже Кишинев начинает отапливать мазутом в целях экономии газа. Существующих резервов мазута хватит примерно на месяц, сообщили в правительстве страны.

Главный поставщик тепловой и электроэнергии в столицу Молдовы АО "Термоэлектрика" переведена на мазут в целях экономии газа. Об этом сообщил журналистам вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну после заседания правительственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям в среду, пишет ТАСС.

"Было отдано распоряжение о выделении мазута из госрезерва АО "Термоэлектрика", чтобы снизить потребление газа. Использование мазута началось с сегодняшнего дня и будет продолжено. Отмечу, что существующих резервов мазута хватит примерно на месяц", - сказал Спыну.
  • Сегодня, 08:49
  • DTV
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