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В Оргееве будет построен памятник жертвам Холокоста

В Оргееве будет построен памятник жертвам Холокоста

Памятник жертвам Холокоста будет построен в Оргееве. Согласно утвержденному правительством проекту, памятник будет размещен на Аллее памятников на ул. Василе Лупу в Оргееве.

Расходы будут покрыты за счет финансовых средств бюджета муниципия Оргеев, передает point.md ссылаясь на ipn.md

Около четырех тысяч евреев Оргеевского района стали жертвами геноцида 1941-1945 годов.

На том же заседании был утвержден проект постановления правительства, предусматривающего строительство памятника Николаю Титулеску. Памятник будет расположен в Кишиневе, в сквере на пересечении пр. Дечебал и ул. Н. Титулеску, по инициативе Европейского фонда Титулеску из Румынии и Румынского культурного института им. Михая Эминеску.

Николае Титулеску был дипломатом, юристом, профессором университета и румынским политиком. Неоднократно был министром иностранных дел, а также полномочным министром, председателем Лиги Наций и членом Румынской академии.

point.md
  • Сегодня, 08:57
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