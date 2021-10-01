Запуск международного железнодорожного маршрута Одесса — Кишинев — Яссы запланирован на ноябрь этого года.
Его презентуют 28 октября в мэрии Одессы, сообщает со ссылкой на президента национальной туристической ассоциации Украины Ивана Липтугу «Пассажирский транспорт», пишет dumskaya.net.
Соглашение об этом было достигнуто на круглом столе с участием представителей туристических организаций Украины и Молдовы. Одесские туроператоры уже начали продавать туры в Яссы.
«Технически запуск такого международного поезда не представляет из себя никаких сложностей. В Яссах на окраине города есть железнодорожная станция Соколы, до которой доходит отечественная колея 1520 мм. Благодаря этому уже несколько лет курсирует пассажирский поезд сообщением «Кишинев — Яссы», который обслуживает один из модернизированных дизель-поездов D1M железных дорог Молдовы. Фактически данный маршрут может быть «удлинен» до Одессы», — отмечает издание.
Путь от Одессы до Ясс займет 9-10 часов с учетом пограничных процедур. dumskaya.net