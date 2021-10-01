Президент Молдовы Майя Санду не примет участия в намеченном на сегодня, 14 октября, заседании высшего Евразийского экономического совета (высший наднациональный орган Евразийского экономического союза — ЕАЭС), который пройдет в формате видео-конференц-связи. Об этом «Ъ» рассказал российский дипломатический источник.
По его словам, соответствующая нота была на этой неделе направлена молдавской стороной. Причины такого решения в ноте не уточняются. Информацию о том, что молдавский лидер не присоединится к переговорам глав государств и правительств стран ЕАЭС, подтвердил и собеседник в молдавских госструктурах.
Молдова с 2018 года является наблюдателем в ЕАЭС. Этот статус страна получила во время президентства Игоря Додона, который выступал за сближение с Россией и ЕАЭС. Этот шаг господина Додона был неоднозначно воспринят внутри страны и раскритикован политиками, выступающими за движение страны в европейском направлении.
Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы Нику Попеску в интервью в 2019 году говорил, что внутриполитические процедуры по статусу отношений его страны с ЕАЭС все еще не пройдены. По его словам, «до того как обсудить этот вопрос, нужно снять проблемы, касающиеся функционирования зоны свободной торговли СНГ».
В мероприятиях по линии СНГ, которые проходят на этой неделе, Кишинев участвует. В заседании совета глав МИДов стран Содружества, которое проходит в Минске 14 октября, участвует госсекретарь МИДЕИ Молдовы (статус, равный замминистра) Руслан Болбочан. 15 октября в заседании совета глав государств СНГ (пройдет в формате видео-конференц-связи) примет участие молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица. kommersant.ru