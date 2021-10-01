«Социальный проект «Укрепление правового потенциала ромского сообщества на обоих берегах Днестра» повысит эффективность работы среди ромской молодежи с левого берега и позволит вывести работу организации на качественно новый уровень развития, соблюдая и продвигая права человека», - сказала председатель организации ИЦ «Днестр - Инфолекс» София Рэдукану, открывая в режиме «онлайн» круглый стол, посвящённый началу реализации проекта. Она подчеркнула, что проект реализуется при содействии Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», при финансовой поддержке Швеции.
«Ромская молодежь должна стать движущей силой в продвижении и соблюдении прав человека в сообществе ромов на обоих берегах Днестра. На наших мероприятиях молодые люди будут не просто изучать права человека, но и вовлекаться в процесс их продвижения, создавая социальные видео и анимационные ролики по правам человека на 2-х языках - русском и молдавском, - рассказала Рэдукану. - Проект мобилизует ромскую молодежь и мы, надеемся, голос наших бенефициаров будет слышен не только молодыми, но и старшими ромами».
По словам партнера проекта председателя организации «ЭтЭкО» Татьяны Сергеевой, сегодня необходимо широкое информирование ромского сообщества об их правах, а общественности - о позитивном потенциале ромского сообщества, показывая примеры успеха: интеграции представителей сообщества в социум.
«При этом для сокращения неравенства необходимо дать молодым ромам надежду на учебу и перспективы трудоустройства. Не зная своих прав и обязанностей как граждан государства, ромы продолжают жить по своим старинным законам, поэтому проблемы в сообществе не прекращаются, а интеграция в социум происходит медленными темпами», - сказала Сергеева.
На встрече было отмечено, что видео и анимационные ролики по правам человека, изготовленные молодыми ромскими активистами, будут иметь позитивный, творческий характер, демонстрируя истории успеха, а также заострять внимание аудитории на социальных проблемах села, молодежи, людей с ограниченными возможностями и социально-незащищенных слоев населения, публикуя их в сети.
«Для самого ромского сообщества это будет важным шагом в познании своей роли в обществе, усвоению знаний в области прав человека и обязанностей по отношению к остальным членам сообщества, содействуя социальной инклюзии», - считает руководитель ромского сообщества левобережья Георгий Дамаскин.
В ходе круглого стола его участники обменялись мнениями по поводу важности о востребованности проекта, пожелали успехов на пути его реализации и выразили надежду на дальнейшее развитие творческого потенциала ромского сообщества.
Совместная программа ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра» также укрепляет организационный потенциал общественных организаций левобережья Днестра и всей Платформы устойчивого (общинного) развития, членом которой является НП «ЭтЭкО», а партнерами - ИЦ «Днестр-Инфолекс» и правобережная организация Asociația Națională a Mediatorilor Comunitari din R.M.