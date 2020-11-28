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ЦИК принял документы от четвёртого кандидата на участие в выборах Президента ПМР

ЦИК принял документы от четвёртого кандидата на участие в выборах Президента ПМР
На пост Главы государства претендует еще один кандидат
О своем намерении баллотироваться в порядке самовыдвижения заявил житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь. ЦИК принял пакет документов от четвертого кандидата на участие в президентских выборах, сообщаетcikpmr.com

После предоставления кандидатом уведомления о начале сбора подписей, подписных листов и проверки его документов на достоверность и полноту, ЦИК в течение 10 дней с момента поступления этих документов примет решение о регистрации кандидата.

Детальнее ознакомиться с перечнем, порядком приема и проверки документов кандидатов в Президенты ПМР можно на сайте ЦИК в разделе «Документы ЦИК». Подать документы можно до шести вечера 11 ноября 2021 года.
  • Сегодня, 10:26
  • DTV
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