В рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», финансируемая Швецией, стартовала информационная онлайн-кампания «5 друзей круга доверия». Кампания направлена на информирование людей с левого берега Днестра о домашнем насилии и будет проводиться с 25 октября по 25 ноября 2021 г. в партнёрстве с общественной организацией «Взаимодействие» из г. Тирасполь.
Информационная онлайн-кампания поможет пострадавшим от домашнего насилия, а также их близким, получить всю необходимую информацию и квалифицированную помощь от ключевых специалистов, найти профильные учреждения и общественные организации для решения конфликтных ситуаций.
В рамках кампании, на онлайн платформах будет показан цикл видео-консультаций психолога, юриста и социального ассистента, в которых специалисты будут объяснять, что такое домашнее насилие, как оно прявляется, стоит ли терпеть насилие ради детей и как выйти из этой ситуации. Вы узнаете, что делать если правоохранительные органы игнорируют обращение пострадавшего от домашнего насилия, как поступить если агрессор угрожает и преследует, как защитить себя и куда можно обратится за помощью. А также, сами пострадавшие от домашнего насилия поделятся своими историями и расскажут кто им помог преодолеть психологическую травму, восстановится и начать новую жизнь.
Как показывают статистические данные, пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения привели к росту случаев домашнего насилия во всём мире. На левом берегу Днестра, в январе 2020 г. - июне 2021 г., на Телефон Доверия по вопросам насилия в семье 0 800 99 800 поступило - 2 631 звонка, что на 453 звонка больше, чем в аналогичных периодах предыдущих лет. В июле 2018 г. - декабре 2019 г. было принято 2178 звонков. 2020 год - самый «горячий год» по количеству обращений на Телефон доверия по вопросам насилия в семье. В этом году операторы приняли 1801 звонков. Для сравнения среднее количество звонков в год - 1100. Из всех обращений 82% звонков поступили от женщин. В целом за последние 12 лет, на Телефон Доверия обратилось 16 277 человек с левого берега Днестра, из которых факт домашнего насилия зафиксирован в 37% от общего количества звонков.
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