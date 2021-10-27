Польшу обязали выплачивать по 1 млн евро в сутки за неисполнение законов Европейского Союза Европейский суд в среду 27 октября назначил Польше штраф - ежедневную выплату по 1 млн евро за неисполнение норм законодательства ЕС, сообщаетinterfax.ru
"Распоряжением Европейского суда Польше предписано выплачивать ежедневный штраф в размере 1 млн евро за отказ приостанавливать действие национального законодательства, которое, в частности, касается юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда", - говорится в твиттере Европейского суда.
Конституционный суд Польши, задачей которого является проверка на соответствие конституции страны прочих нормативных актов, ранее в октябре вынес решение о том, что ряд законов ЕС и некоторые европейские судебные постановления противоречат основному закону страны. Судьи объявили, что членство Польши в Евросоюзе, по их мнению, не дает органам ЕС верховенства в судебной сфере и не означает передачу Польшей своего суверенитета.
Такое решение идет вразрез с принципом верховенства права ЕС, на котором настаивают в Брюсселе. Этот принцип означает, что правовые нормы стран Евросоюза в целом ряде сфер не должны применяться, если противоречат нормам европейского права.
Примечательно, что за последнее время это уже второе подобное решения Суда Евросоюза против Польши, сообщает ria.ru 20 сентября Суд ЕС обязал Польшу, так и не исполнившую его решение прекратить все работы на шахте "Туров", выплачивать 500 тысяч евро в качестве ежедневного штрафа вплоть до прекращения добычи на шахте. Польша пока не выполняет и это решение. ЕС на прошлой неделе направил официальный запрос в соответствии с процедурой, чтобы выяснить, чтобы было сделано, а также дальнейшие намерения Варшавы в этом вопросе. В дальнейшем Еврокомиссия может принять против Варшавы дополнительные меры. Конституционный суд Польши ранее подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения Варшавы уже высказались как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС. Фон дер Ляйен среди возможных ответных шагов также ранее называла оспаривание решения КС Польши в суде ЕС и задействование условного механизма европейского финансирования, что на практике может означать лишение Варшавы доступа к финансам Евросоюза.