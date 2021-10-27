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Стало известно, где остановятся футболисты "Интера"

Стало известно, где остановятся футболисты "Интера"

Тирасполь готовится к встрече с миланским "Интером". Через неделю итальянский клуб прилетит в Молдову, чтобы сыграть с "Шерифом" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 3 ноября.
Чемпион Италии остановится в одной из гостиниц в центре Тирасполя. Информацию для Sputnik подтвердили в самом отеле.
“Итальянский клуб забронировал всю гостиницу под основной состав. Это не касается второй команды, которая 3 ноября сыграет против молодежной команды "Шерифа" в Юношеской Лиге чемпионов. Пока неизвестно, где будет жить молодежь "Интера" – в Кишиневе или у нас в спорткомплексе", - заявила управляющая гостиницей Ольга Ягубова.

В отеле отметили, что райдер итальянского клуба ничем не отличается от запросов предыдущих соперников "Шерифа" по Лиге чемпионов. Единственное – итальянская делегация больше по составу. Ожидается приезд около 60-ти гостей.

В гостинице ожидают приезд "Интера" 2 ноября и после игры футболистов не ждут: итальянцы возвращаются в Милан сразу после матча.
Ответный матч группового этапа Лиги чемпионов между "Интером" и "Шерифом" пройдет 3 ноября в Тирасполе. В первой встрече чемпион Молдовы уступил лучшему клубу Италии со счетом 1:3, но удержался на вершине группы D.

источник: ru.sputnik.md
  • Сегодня, 14:42
  • DTV
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