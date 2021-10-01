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Стамбульская конвенция: молдавские священники требуют отлучить от церкви президента , правительство и депутатов

Стамбульская конвенция: молдавские священники требуют отлучить от церкви президента , правительство и депутатов

Группа священников Бельцкой и Фалештской епархии, «глубоко возмущенные ратификацией Стамбульской конвенции», призывают архиепископа Маркелла «освободиться от обязанности молиться Богу за руководство страны».
Более того, они просят не допускать руководство страны «переступать порог церкви и быть допущенными к таинству причастия», сообщает point.md

Священники заявляют, что они недовольны депутатами, проголосовавшими за ратификацию Стамбульской конвенции, а также президентом страны, которая промульгировала Закон о ратификации Конвенции, передает nokta.md

В серии обращений на имя архиепископа Марчела церковные служащие просят у него благословения не упоминать депутатов и президента во время богослужений.

«Грех отделяет человека от Бога» (св. Иоанн Златоуст). С момента своего основания Святая Церковь вместе со своим духовенством стояла и стояла на страже христианских ценностей и своих учений, показывая человеку, что такое грех и как с ним бороться.

Сегодня мы глубоко возмущены голосованием и обнародованием «Стамбульской конвенции», где нынешнее правительство прямо нападает на мораль и души наших детей, разбрасывая то, что мы, родители, собираем за эти годы.

Несмотря на то, что старейшины церкви пытались показать им, что некоторые из этих моментов (изменение пола у ребенка) являются восстанием против Бога, они полностью игнорировали голос церкви и продолжают экспериментировать от имени подрастающего поколения.

Мы с уважением просим вас освободить нас от обязанности молиться Богу за такое руководство страны», — говорится в обращении иереев епископу Маркеллу.
  • Сегодня, 15:13
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