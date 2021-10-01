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Песков заявил, что никакой политизации в переговорах России и Молдавии по газу нет

Песков заявил, что никакой политизации в переговорах России и Молдавии по газу нет

Российско-молдавские переговоры по газу не подвержены политизации и носят исключительно коммерческий характер. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких политических моментов нет и быть не может, это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность, есть коммерческое предложение, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Все это носит коммерческий прикладной характер, никакой политизации здесь нет и быть не может", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию в британской газете The Financial Times о том, что Москва в переговорах с Кишиневом якобы выдвигает политические условия, передает ТАСС.

Переговоры по долгосрочному контракту с "Газпромом", которые провели на прошлой неделе в Москве вице-премьеры Молдавии Андрей Спыну и Владислав Кульминский, завершились безрезультатно. Сегодня они будут продолжены. В Санкт-Петербург снова отправился Спыну, который планирует встретиться там с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагают варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25% скидку на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Сейчас Кишинев добивается снижения стоимости газа в среднем до $200-300 за 1 тыс. куб. м. В 2020 году за аналогичный объем страна платила в среднем $148. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь 2021 года. В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.
tass.ru
  • Сегодня, 18:36
  • DTV
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