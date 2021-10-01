Встреча «5+2», запланированная в Стокгольме на 2-3 ноября, не состоится. Молдова попросила перенести заседание, сообщает телеграм-канал МИД Приднестровья.
«Они просят отменить или перенести встречу. Сигнал тревожный, якобы Молдове надо подготовиться как-то. Это лишает нас возможности обсудить многие вопросы переговоров на международной площадке», - сказал глава внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев в интервью телеканалу ТСВ, передает novostipmr.com.
Ранее Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде заявила, что готова способствовать организации встречи "Постоянного совещания" в Стокгольме для достижения прогресса в вопросах соблюдения прав человека. В частности, в сфере свободного передвижения автотранспорта. novostipmr.com