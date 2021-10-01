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Молдова попросила перенести заседание в формате «5+2»

Молдова попросила перенести заседание в формате «5+2»

Встреча «5+2», запланированная в Стокгольме на 2-3 ноября, не состоится. Молдова попросила перенести заседание, сообщает телеграм-канал МИД Приднестровья.

«Они просят отменить или перенести встречу. Сигнал тревожный, якобы Молдове надо подготовиться как-то. Это лишает нас возможности обсудить многие вопросы переговоров на международной площадке», - сказал глава внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев в интервью телеканалу ТСВ, передает novostipmr.com.

Ранее Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде заявила, что готова способствовать организации встречи "Постоянного совещания" в Стокгольме для достижения прогресса в вопросах соблюдения прав человека. В частности, в сфере свободного передвижения автотранспорта.
novostipmr.com
  • Сегодня, 18:45
  • DTV
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