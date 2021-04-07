О текущих проблемах и потребностях приднестровской медицины говорили на рабочей встрече министра и руководителей лечебных учреждений республики. Обсуждали поручение Правительства об открытии дополнительных пунктов вакцинации в общественных местах для большего охвата граждан. Были предложены крупные торговые объекты со свободными площадями. Важно, чтобы помещения были хорошо отапливаемы, их регулярно убирали и дезинфицировали. Первоначально проведение иммунизации в подобном формате предложено проводить в крупных городах: Тирасполе, Бендерах и Рыбнице. Задействовать предполагается и медработников силовых органов, сообщается на сайте Минздрава.
Что касается сельской местности, то там решено продолжить марафон вакцинации в предстоящие выходные так, как это было ранее. Главы администраций предложили свой автопарк для подвоза граждан к СВА и ФАПам.
Другая часть совещания была посвящена оснащению лечебных учреждений транспортом ¬ речь шла как об автомобилях скорой медицинской помощи, так и легковых санитарных. Дефицит есть во всех районах. Сложнее всего в сельской местности: во многих населённых пунктах транспорта для поездок медиков к пациентам нет, часто приходится задействовать скорую помощь и личные машины. А имеющийся парк автомобилей требует существенного обновления. Лучше ситуация обстоит с каретами скорой, их в течение последних пяти лет поэтапно закупали и распределяли по учреждениям.
Также нужно учитывать, что транспорт может понадобиться для перевозок пациентов на дальние расстояния, поэтому салон должен быть оборудован необходимой медицинской техникой. Кристина Албул дала поручение специалистам Минздрава просчитать примерную стоимость таких приобретений. Вновь глава профильного ведомства затронула тему питания в стационарах. Напоминаем, что по поручению Правительства в данном направлении ведётся активная работа по составлению нового единого меню. Часто проблема приготовления каких-либо блюд связана с устаревшим кухонным оборудованием, что значительно ограничивает возможности поваров.
Ранее диетсёстрам поручили подготовить список необходимого оборудования, чтобы иметь представление во сколько может обойтись государству обновление пищеблоков. Работа в этом направлении продолжается. minzdrav.gospmr.org