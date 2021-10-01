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В Молдове с 1 ноября водители должны ездить днем с включенными фарами

В Молдове с 1 ноября водители должны ездить днем с включенными фарами

В Молдове с 1 ноября до 31 марта водители всех транспортных средств обязаны и днем ездить с включенными фарами.

Для привлечения внимания водители всех транспортных средств с 1 ноября по 31 марта включительно должны включать в дневное время ближний свет фар или ходовые огни, чтобы привлечь внимание других участников дорожного движения и обозначить движущиеся транспортные средства.

Штрафы за нарушение зимнего режима езды не предусмотрены. Если водитель забудет включить фары, дорожный инспектор обязан его остановить, напомнить о правиле и предупредить, передает newsmaker.md.

Международная практика показывает, что зимой из-за неустойчивой погоды с ограниченной видимостью обязательно включать фары днем. В туман водители должны включать дополнительно и противотуманные фары, если автомобиль оснащен ими.
newsmaker.md
  • Вчера, 16:43
  • DTV
  • Просмотров: 50
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