В Молдове с 1 ноября до 31 марта водители всех транспортных средств обязаны и днем ездить с включенными фарами.
Для привлечения внимания водители всех транспортных средств с 1 ноября по 31 марта включительно должны включать в дневное время ближний свет фар или ходовые огни, чтобы привлечь внимание других участников дорожного движения и обозначить движущиеся транспортные средства.
Штрафы за нарушение зимнего режима езды не предусмотрены. Если водитель забудет включить фары, дорожный инспектор обязан его остановить, напомнить о правиле и предупредить, передает newsmaker.md.
Международная практика показывает, что зимой из-за неустойчивой погоды с ограниченной видимостью обязательно включать фары днем. В туман водители должны включать дополнительно и противотуманные фары, если автомобиль оснащен ими. newsmaker.md