31 октября 2021 года в 20:44 Национальный институт изучения физики земли Румынии (INCDFP) зафиксировал землетрясение магнитудой 3,1 на глубине 64 км.
Землетрясение произошло недалеко от следующих городов: 76 км. к югу от Бакэу, 101 км. к востоку от Брашова, 103 км. к северо-западу от Галаца, 110 км. к северо-западу от Брэилы, 122 км. к северо-западу от Плоешти, 153 км. к югу от Ясс, 171 км. к северу от Бухареста, 194 км. к северо-востоку от Питешти, 197 км. к юго-западу. Кишинева, 211 км. к востоку от Сибиу.