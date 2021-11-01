Молдова готовится перейти на поликарбонатные паспорта, которые будут на 200 леев дешевле. Как передает «ИНФОТАГ», об этом заявил директор Агентства публичных услуг (АПУ) Мирча Ешану на телеканале Jurnal-TV.
По его словам, поликарбонатные паспорта будут иметь встроенный чип, как и в соседней Румынии.
«Такая модель изготовления заграничных паспортов используется в 70% странах, которые являются членами Евросоюза. Риск его подделки равен почти нулю», - сказал Ешану.
В настоящее время АПУ при изготовлении заграничных паспортов выплачивает малоизвестной компании налог роялти (право за использование Soft), который составляют 13,6 евро за каждый образец паспорта.
Руководитель АПУ сказал, что реальные затраты на изготовление одного паспорта составляют примерно 6 евро. Но к этой сумме добавляются еще 13,6 евро, которые выплачиваются иностранной компании. К примеру, с 2017 г. Молдова в общей сложности выплатила лицензионным компаниям почти 800 млн. леев ($45 млн.), практически не зная конечных бенефициаров.
А АПУ считают, что без разрешения политического руководства республики, допустить такое при изготовлении паспортов было бы невозможно.
«Чем раньше мы перейдем к новой технологии изготовления заграничных паспортов (поликарбонатных), тем скорее мы разорвем обязательства перед этими компаниями», - отметил Ешану.
Он привел затраты Румынии на изготовление заграничных паспортов, где отчисления на роялти не превышают 0,26 цента в евро, тогда как в Молдове этот гонорар 13,6 евро.
Справка «ИНФОТАГ»: Размер гонорара, выплачиваемого в виде налога роялти за каждый экземпляр паспорта, с 2014 г. составляет 13,6 евро. В 2000 г. эта плата составляла 1,6 евро, а в 2010 была увеличена до 6 евро. Компании, которым выплачивался роялти за все это время, имели юрисдикцию государства Израиль, Литвы и Болгарии.