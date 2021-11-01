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6 ноября открывается любительская и спортивная охота на фазана

6 ноября открывается любительская и спортивная охота на фазана

Охота на фазана (петуха) продлится с 6 по 28 ноября, сообщается на сайте Госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды.

Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики согласовало Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики «О сроках и порядке проведения любительской и спортивной охоты на пушного зверя и фазана в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики в сезон 2021-2022 годов»

1. Определить следующие сроки и порядок любительской и спортивной охоты на пушного зверя и фазана в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики в сезон любительской и спортивной охоты 2021– 2022 года:

а) на фазана (петуха) с 6 ноября 2021 года по 28 ноября 2021 года.
Разрешается ружейная охота загоном с выставлением стрелковой линии, группами охотников не менее трех человек;

б) на зайца-русака с 5 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.
Разрешается ружейная, коллективная охота группами охотников от пяти до пятнадцати человек способом прогона без выставления стрелковой линии.

На виды дичи указанные в пункте 1 настоящего Приказа разрешается проводить любительскую и спортивную охоту с использованием охотничьих собак.

2. Установить единые дни любительской и спортивной охоты на территории Приднестровской Молдавской Республики:

а) на фазана (петуха) – суббота, воскресенье;

б) на пушного зверя (заяц-русак) – воскресенье.

В указанные дни любительская и спортивная охота разрешена, вне зависимости от переноса на них рабочих дней в связи с праздниками.

3. При проведении любительской и спортивной охоты на все виды дичи разрешить отстрел нежелательных видов: волков, лисиц, шакалов, бродячих собак и кошек, серых ворон, большого баклана.
  • Сегодня, 15:06
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