Охота на фазана (петуха) продлится с 6 по 28 ноября, сообщается на сайте Госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды.
Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики согласовало Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики «О сроках и порядке проведения любительской и спортивной охоты на пушного зверя и фазана в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики в сезон 2021-2022 годов»
1. Определить следующие сроки и порядок любительской и спортивной охоты на пушного зверя и фазана в общедоступных охотничьих угодьях Приднестровской Молдавской Республики в сезон любительской и спортивной охоты 2021– 2022 года:
а) на фазана (петуха) с 6 ноября 2021 года по 28 ноября 2021 года. Разрешается ружейная охота загоном с выставлением стрелковой линии, группами охотников не менее трех человек;
б) на зайца-русака с 5 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Разрешается ружейная, коллективная охота группами охотников от пяти до пятнадцати человек способом прогона без выставления стрелковой линии.
На виды дичи указанные в пункте 1 настоящего Приказа разрешается проводить любительскую и спортивную охоту с использованием охотничьих собак.
2. Установить единые дни любительской и спортивной охоты на территории Приднестровской Молдавской Республики:
а) на фазана (петуха) – суббота, воскресенье;
б) на пушного зверя (заяц-русак) – воскресенье.
В указанные дни любительская и спортивная охота разрешена, вне зависимости от переноса на них рабочих дней в связи с праздниками.
3. При проведении любительской и спортивной охоты на все виды дичи разрешить отстрел нежелательных видов: волков, лисиц, шакалов, бродячих собак и кошек, серых ворон, большого баклана.