Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило новые тарифы на газ. Решение было принято сегодня, 9 ноября.
Таким образом, новый тариф на газ для конечных потребителей увеличится с 4,2 лея до 10,26 лея, сообщает Point.md ссылаясь на unimedia.info
Запрос на повышение цен на газ ранее направила компания Moldovagaz. Рост тарифа был аргументирован повышением закупочных цен на газ после подписания контракта между Moldovagaz и "Газпром".
1 ноября заместитель премьер-министра, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что граждане Молдовы будут платить больше за природный газ, отметив, что тарифы будут скорректированы с ноября. В контексте повышения тарифов на газ, вице-премьер пообещал, что правительство подготовит пакет финансовой поддержки граждан.