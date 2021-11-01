Собаку из Австралии наградили за спасение сотни коал во время лесных пожаров. Она умеет находить этих животных по запаху шерсти и фекалий. Это единственная собака в стране с такими уникальными способностями. Во время пожаров пес работал в команде со спасателями. Он отслеживал пострадавших коал и бесшумно ложился у корней дерева, чтобы их не спугнуть. Люди эвакуировали животных и успевали вовремя оказать им медпомощь.
Шестилетний австралийский кули по кличке Медведь (Bear) получил награду Международного фонда защиты животных (IFAW) за спасение более сотни коал во время лесных пожаров в Австралии в 2019—2020 годах. Об этом сообщает издание Good News Network.
Награду вручали в палате лордов в Лондоне. «Медведь не смог присутствовать лично, но мы позаботились о том, чтобы он почувствовал себя оцененным по достоинствам, вручив ему этот теннисный мяч», — отмечается в инстаграм собаки. Помимо награды от IFAW Медведь получил лакомства и другие игрушки.
Сейчас Медведь занимается поиском и спасением коал ежедневно. Перед началом работы со спасателями пес жил в приюте, куда его прежние хозяева отдали из-за проблем с поведением, вызванных его «безграничной энергией и навязчивым желанием играть».
Затем Медведея отправили на обучение в австралийский Университет Саншайн-Коста, после которого он стал единственной собакой в стране, которая может находить коал среди пепла по запаху их шерсти и фекалий, отмечает Daily Mail
Лесные пожары в Австралии
В июле 2020 года ученые оценили, что около трех миллиардов животных погибли или исчезли в результате пожаров в Австралии. Отчет они создали по заказу Всемирного фонда дикой природы.
По оценкам исследователей, погибли или исчезли 143 миллиона млекопитающих, почти 2,5 миллиона рептилий, 180 миллионов птиц и 51 миллион лягушек.
Ситуацию с животными в Австралии в отчете называют одной из «худших катастроф для дикой природы в современной истории».