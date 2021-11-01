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В Польше заявляют о стрельбе на границе с Беларусью

В Польше заявляют о стрельбе на границе с Беларусью

В Польше говорят о выстрелах на белорусской стороне, белорусы утверждают, что стреляют со стороны Польши. Польские пограничники заявили о периодической стрельбе на границе с Беларусью, где находятся тысячи нелегальных мигрантов. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщила пресс-секретарь Подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович, сообщает korrespondent.net ссылаясь на ТАСС.

"Мы периодически слышим выстрелы, но у меня нет информации о каком-то конкретном событии, конкретной ситуации. Каждый день мы слышим выстрелы на белорусской стороне", - сказала она.

Зданович не стала отвечать на вопрос, какие спецсредства используют польские силовики на границе, но заверила, что "мы используем все возможности, чтобы охранять границу и чтобы она нелегально не пересекалась".

Также она сообщила, что пограничная охрана Польши зафиксировала рост числа белорусских военных в районе скопления мигрантов. "Мы видим все больше солдат, которые находятся там, чтобы контролировать, направлять этих людей, которые находятся на границе, и руководить ими", - добавила она.

"В район этого места свозятся журналисты, которые записывают всю эту ситуацию, которые с точки зрения пропаганды представляют это все местным жителям", - добавила Зданович.
  • Сегодня, 11:54
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