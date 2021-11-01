Как сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР , 17 ноября на пленарном заседании Верховного Совета ПМР будут рассмотрены законодательные инициативы Президента ПМР об увеличении размера единовременного пособия при рождении или усыновлении ребёнка с 1862 до 2134 рублей. Кроме этого, до 242 рублей предлагается увеличить пособие женщинам, вставшим на учёт в медучреждения в ранние сроки беременности. Новые нормы закона планируется ввести с 1 января 2022 года.
Еще одна законодательная инициатива главы государства касается многодетных семей. Президент предлагает сохранять статус «многодетная семья» за теми семьями, дети из которых находятся на полном государственном обеспечении. Это даст возможность таким семьям сохранить весь пакет социальной поддержки. Все три социально значимые инициативы Президента депутатский корпус обсудит через неделю – 17 ноября.
С 2022 года норму закона «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья» предлагается распространить на педагогов, сотрудников библиотек и работников домов культуры. Правительство вышло с законодательной инициативой по расширению категории получателей субсидии на приобретение жилья. Депутаты рассмотрят дополнения в закон на пленарном заседании 17 ноября.
На этом же пленарном заседании депутатским корпусом будут рассмотрены изменения в целый пакет законов. Изменения касаются государственных услуг, которые предоставляются в электронном формате. Сегодня у нас активно развивается информационная система «Электронные платежи». Ее запуск позволит оплачивать услуги по безналичному расчету. При этом не потребуется представлять квитанции. Пока квитанция необходима. Эту норму предлагается изменить и предоставить право гражданам выбирать удобную для них форму расчета.
Изменить порядок получения разрешения на застройку предложил Прокурор ПМР. Речь идет о случаях, когда строительство планируется рядом с многоквартирными жилыми домами. По действующему законодательству разрешение на такое строительство можно получить лишь при согласии жителей многоэтажек. Однако в ряде случаев уже при наличии проекта на строительство застройщик не получает разрешения на реализацию проекта от жильцов. В этом случае застройщик теряет деньги. В новой редакции закона будет указано, что общее собрание собственников квартир в жилом доме будет давать согласие и на проектирование, и на строительство одновременно. Это, по мнению автора инициативы, снизит риск неоправданных финансовых потерь застройщиков. Законодательную инициативу Прокурора Верховный Совет рассмотрит на пленарном заседании 17 ноября. источник: vspmr.org