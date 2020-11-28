Dnestr.TV

 
0

Выборы Президента ПМР : Центризбирком провел заседание

Выборы Президента ПМР : Центризбирком провел заседание

Жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени и печатной площади в государственных СМИ между зарегистрированными кандидатами на пост главы государства намечена на 11 ноября. В ходе прошедшего заседания члены Центризбиркома обсудили внесение изменений в состав комиссии по жеребьевке. В комиссию войдут трое представителей ЦИК ПМР: Виктор Таранов, Александр Малярчук и Николай Нечеса, сообщает пресс-служба ЦИК ПМР.

Еще один вопрос, вошедший в повестку заседания, касался изменений в схеме образования избирательных участков на территории Дубоссарского района и города Дубоссары. Центризбирком рассмотрел и единогласно принял предложение Дубоссарского Совета народных депутатов. Согласно обращению, избирательный участок №78 теперь будет располагаться в здании ООО «Спрос». Прежде было принято решение о переносе участка на территорию дубоссарской центральной районной больницы. Однако существующая эпидемиологическая ситуация заставила это решение пересмотреть – сейчас в больнице размещен ковид-госпиталь.

Глава Центризбиркома Елена Городецкая обратила внимание на необходимость широкого информирования населения о расположении избирательных участков. «В первую очередь это касается тех избирательных участков, которые сменили привычное месторасположение. Информационные указатели уже должны быть установлены по пути следования к таким участкам», – подчеркнула Председатель ЦИК ПМР.

Елена Городецкая проинформировала участников заседания о ходе рассмотрения документов и подписных листов, которые согласно требованиям избирательного кодекса предоставляют кандидаты в президенты республики. Сейчас Центризбирком рассматривает документы Анатолия Дируна.

В ближайшее время состоится заседание, на котором будет принято решение о регистрации кандидата либо об отказе в ней. Напомним, это решение должно быть принято в течение 10 дней с момента поступления в ЦИК ПМР всех документов и не позднее 20 ноября 2021 года.
  • Сегодня, 15:10
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
  • Пресс-тур по "Днестровскому фрукту"
  • Установлен памятник Никифору Северину
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
  • Пресс-тур по "Днестровскому фрукту"
  • Установлен памятник Никифору Северину
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна