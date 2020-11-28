Жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени и печатной площади в государственных СМИ между зарегистрированными кандидатами на пост главы государства намечена на 11 ноября. В ходе прошедшего заседания члены Центризбиркома обсудили внесение изменений в состав комиссии по жеребьевке. В комиссию войдут трое представителей ЦИК ПМР: Виктор Таранов, Александр Малярчук и Николай Нечеса, сообщает пресс-служба ЦИК ПМР.
Еще один вопрос, вошедший в повестку заседания, касался изменений в схеме образования избирательных участков на территории Дубоссарского района и города Дубоссары. Центризбирком рассмотрел и единогласно принял предложение Дубоссарского Совета народных депутатов. Согласно обращению, избирательный участок №78 теперь будет располагаться в здании ООО «Спрос». Прежде было принято решение о переносе участка на территорию дубоссарской центральной районной больницы. Однако существующая эпидемиологическая ситуация заставила это решение пересмотреть – сейчас в больнице размещен ковид-госпиталь.
Глава Центризбиркома Елена Городецкая обратила внимание на необходимость широкого информирования населения о расположении избирательных участков. «В первую очередь это касается тех избирательных участков, которые сменили привычное месторасположение. Информационные указатели уже должны быть установлены по пути следования к таким участкам», – подчеркнула Председатель ЦИК ПМР.
Елена Городецкая проинформировала участников заседания о ходе рассмотрения документов и подписных листов, которые согласно требованиям избирательного кодекса предоставляют кандидаты в президенты республики. Сейчас Центризбирком рассматривает документы Анатолия Дируна.
В ближайшее время состоится заседание, на котором будет принято решение о регистрации кандидата либо об отказе в ней. Напомним, это решение должно быть принято в течение 10 дней с момента поступления в ЦИК ПМР всех документов и не позднее 20 ноября 2021 года.