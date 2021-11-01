Dnestr.TV

 
0

Додон: 11 леев за куб газа – это катастрофа

Додон: 11 леев за куб газа – это катастрофа

Более чем 11 леев за кубометр газа (включая НДС) приведут к цепному росту цен. Население замёрзнет зимой и окончательно обеднеет. Это – постыдные результаты первых 100 дней правительства Гаврилицы, отметил на своей странице в соцсети председатель ПСРМ Игорь Додон, сообщает aif.md

"Люди не должны платить за глупость и высокомерие власти. Если правительство ПДС заранее, летом, не позаботилось о переговорах с “Газпромом”, если президент спровоцировала дипломатический кризис с Россией, это исключительно их вина. И теперь исключительная обязанность руководства – исправить эти ошибки и обеспечить компенсациями в полном размере все социальные категории, включая экономических агентов, чтобы тарифы на газ не спровоцировали цепной рост цен на все услуги и товары. ПДС и глава государства должны говорить с Америкой и с Европой, с Соросом и остальными, со всеми их хозяевами и политическими партнёрами и найти деньги, а не займы под проценты, чтобы помочь населению, – подчеркнул он.

Большинству граждан, отметил Игорь Додон, и так с трудом удавалось платить по 4 лея за газ в условиях, когда цены практически на все товары и услуги выросли, а 11 леев – это просто катастрофа, в результате которой пенсионеры и социально уязвимые категории населения могут умереть от холода, болезней или голода.

" Люди, которые платили около 1000 леев за отопление в месяц, теперь должны будут платить по 2000? Откуда они возьмут деньги, если вместо “европейских доходов” сегодня они страдают из-за задолженностей по зарплате? Требуем срочного вмешательства государства и использования всех экономических и политических инструментов для предоставления полной компенсации гражданам. В противном случае люди оставят за собой право выйти на защиту своих интересов, здоровья и жизни другими путями", – подытожил лидер социалистов.

ПСРМ требует компенсировать рост тарифа на газ всем без исключения

"Самый высокий рост тарифов на природный газ в истории страны вызовет лавину нового повышения цен на большинство продуктов, что неизбежно приведет к дальнейшему обнищанию населения страны. Производители тепла уже заявили, что после увеличения тарифов на газ они обязательно потребуют повышения стоимости централизованно поставляемой теплоэнергии", – отмечается в заявлении Партии социалистов, распространённом во вторник, 9 ноября, пишет издание Аргументы и Факты

В этих условиях ПСРМ призывает правительство и парламент срочно утвердить меры по государственной поддержке всех потребителей природного газа – как физических, так и юридических лиц. Социалисты подчёркивают, что при отсутствии серьёзной программы государственной поддержки многие граждане не смогут оплачивать счета за газ, а некоторые экономические агенты обанкротятся.

"Депутаты Блока коммунистов и социалистов уже подготовили законопроект, который предусматривает поддержку населения в случае повышения тарифов на газ. Мы надеемся, что он будет рассмотрен и одобрен как можно скорее, чтобы государственная помощь была уже использована в ближайших счетах за природный газ", – заключается в декларации.

Источник: aif.md
  • Сегодня, 15:37
  • DTV
  • Просмотров: 8
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
  • Пресс-тур по "Днестровскому фрукту"
  • Установлен памятник Никифору Северину
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
  • Пресс-тур по "Днестровскому фрукту"
  • Установлен памятник Никифору Северину
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна