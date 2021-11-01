Более чем 11 леев за кубометр газа (включая НДС) приведут к цепному росту цен. Население замёрзнет зимой и окончательно обеднеет. Это – постыдные результаты первых 100 дней правительства Гаврилицы, отметил на своей странице в соцсети председатель ПСРМ Игорь Додон, сообщает aif.md
"Люди не должны платить за глупость и высокомерие власти. Если правительство ПДС заранее, летом, не позаботилось о переговорах с “Газпромом”, если президент спровоцировала дипломатический кризис с Россией, это исключительно их вина. И теперь исключительная обязанность руководства – исправить эти ошибки и обеспечить компенсациями в полном размере все социальные категории, включая экономических агентов, чтобы тарифы на газ не спровоцировали цепной рост цен на все услуги и товары. ПДС и глава государства должны говорить с Америкой и с Европой, с Соросом и остальными, со всеми их хозяевами и политическими партнёрами и найти деньги, а не займы под проценты, чтобы помочь населению, – подчеркнул он.
Большинству граждан, отметил Игорь Додон, и так с трудом удавалось платить по 4 лея за газ в условиях, когда цены практически на все товары и услуги выросли, а 11 леев – это просто катастрофа, в результате которой пенсионеры и социально уязвимые категории населения могут умереть от холода, болезней или голода.
" Люди, которые платили около 1000 леев за отопление в месяц, теперь должны будут платить по 2000? Откуда они возьмут деньги, если вместо “европейских доходов” сегодня они страдают из-за задолженностей по зарплате? Требуем срочного вмешательства государства и использования всех экономических и политических инструментов для предоставления полной компенсации гражданам. В противном случае люди оставят за собой право выйти на защиту своих интересов, здоровья и жизни другими путями", – подытожил лидер социалистов.
ПСРМ требует компенсировать рост тарифа на газ всем без исключения
"Самый высокий рост тарифов на природный газ в истории страны вызовет лавину нового повышения цен на большинство продуктов, что неизбежно приведет к дальнейшему обнищанию населения страны. Производители тепла уже заявили, что после увеличения тарифов на газ они обязательно потребуют повышения стоимости централизованно поставляемой теплоэнергии", – отмечается в заявлении Партии социалистов, распространённом во вторник, 9 ноября, пишет издание Аргументы и Факты
В этих условиях ПСРМ призывает правительство и парламент срочно утвердить меры по государственной поддержке всех потребителей природного газа – как физических, так и юридических лиц. Социалисты подчёркивают, что при отсутствии серьёзной программы государственной поддержки многие граждане не смогут оплачивать счета за газ, а некоторые экономические агенты обанкротятся.
"Депутаты Блока коммунистов и социалистов уже подготовили законопроект, который предусматривает поддержку населения в случае повышения тарифов на газ. Мы надеемся, что он будет рассмотрен и одобрен как можно скорее, чтобы государственная помощь была уже использована в ближайших счетах за природный газ", – заключается в декларации.