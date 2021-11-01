Глобальное потепление ускорило распространение клещей из рода Varroa, которые разносят опасные вирусные болезни пчел и уничтожают их популяции по всему миру. К такому выводу пришли британские экологи, результаты исследования которых опубликовал научный журнал Scientific Reports.
"Мы давно знали, что погода и климат влияют на то, как часто пчелы покидают улей для сбора нектара", - цитирует одного из авторов исследования, профессора Ньюкаслского университета Джильса БаджаТАСС
"Однако теперь мы обнаружили интересную связь между болезнями пчел и климатом. Мы надеемся, что эти знания помогут точнее оценивать, как изменение климата повлияет на болезни пчел", – рассказал он.
В последние годы численность домашних и диких пчел по всей Земле неуклонно сокращается. В частности, на территории Северной Америки количество диких пчел снизилось примерно на треть, а популяции домашних сократились еще сильнее.
Точные причины вымирания пчел пока не известны, однако экологи предполагают, что они связаны как с глобальным потеплением, так и с новыми болезнями и паразитами. Среди них, например, клещи из рода Varroa, вирус DWV и загадочный синдром разрушения пчелиных семей, из-за которого рабочие особи бросают маток и массово покидают колонии.
Бадж и его коллеги заинтересовались, как изменение погодных условий и климата могли повлиять на распространение шести самых опасных болезней пчел, среди которых есть и вирусные заболевания, которые разносят клещи из рода Varroa.
Для этого ученые проанализировали данные по всем вспышкам этих болезней за последние годы, которые были зафиксированы во время наблюдений за состоянием 300 тыс. ульев. Опираясь на эти сведения, экологи вычислили распространенность этих болезней в разные недели, месяцы и годы и сопоставили эти значения с тем, как менялись климат и погода в Британии в эти же периоды времени.
Это сравнение указало на то, что климат и погода сильно влияли на распространение всех шести заболеваний пчел, причем характер их влияния был очень разным. Часть из них быстрее распространялась в сухие и жаркие сезоны, тогда как для развития других нужны были частые дожди или низкие летние температуры.
При этом ученые обнаружили, что скорость распространения клещей из рода Varroa и связанных с ними вирусов быстро росла вместе со среднегодовыми температурами, за исключением самых дождливых сезонов.
Это, по мнению экологов, свидетельствует в пользу того, что глобальное потепление продолжает выступать одним из главных движущих факторов в распространении клещей по популяциям домашних и диких пчел.