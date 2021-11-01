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В Польше считают, что мигранты могут пойти через Украину

В Польше считают, что мигранты могут пойти через Украину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нелегальные мигранты могут попытаться пройти через территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Моравецкого в Twitter.

"Мы осознаем риск того, что, если эта граница (граница Польши и Беларуси - УНИАН) будет очень плотной, миграционные потоки могут пройти через Украину", - говорится в сообщении, сообщает unian.net

Премьер отметил, что правительство Польши сейчас принимает соответствующие меры для укрепления этой границы.

Напомним, что ранее Моравецкий обвинил в организации нападения на границу президента России Владимира Путина. По его словам, президент РФ делает это руками Александра Лукашенко.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружие в так называемой гибридной войне против ЕС.

Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши уже погибли несколько мигрантов.

Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

unian.net
  • Сегодня, 06:03
  • DTV
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