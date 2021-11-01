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В сейсмической зоне Вранча зафиксированы два землетрясения

В сейсмической зоне Вранча зафиксированы два землетрясения

9 ноября в Румынии зафиксированы два землетрясения с промежутком в несколько часов

В сейсмической зоне Вранча зафиксированы два землетрясения

В 17:20:23 по местному времени, произошло землетрясение в сейсмической зоне Вранча, Прахова, магнитудой 3,6. Толчки были на глубине 71 км.

Землетрясение произошло вблизи следующих городов: 34 км. к юго-востоку от Брашова, 53 км. к северу от Плоешти, 103 км. к северо-востоку от Питешти, 111 км. к северу от Бухареста, 143 км. к востоку от Сибиу, 149 км. к юго-западу от Бакэу, 163 км. к западу от Брэилы, 167 км. к западу от Галаца, 174 км. к северу. де Русе, 206 км. к северо-востоку от Крайовы.

В сейсмической зоне Вранча зафиксированы два землетрясения

В 22:34:23 в сейсмической зоне Вранча, Бузау, произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла на глубине 112 км.

Землетрясение произошло недалеко от следующих городов: 75 км. к северо-востоку от Плоешти, 75 км. к востоку от Брашова, 114 км. к западу от Брэилы, 116 км. к западу от Галаца, 120 км. к югу от Бакэу, 124 км. к северу от Бухареста, 151 км. к северо-востоку от Питешти, 189 км. к северу от Русе, 190 км. к востоку. от Сибиу, в 200 км. к юго-западу от Ясс.

В сейсмической зоне Вранча зафиксированы два землетрясения
infp.ro
  • Сегодня, 06:37
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