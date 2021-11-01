Всё произошло около двух часов ночи 10 ноября вблизи клеверного моста. Иномарка врезалась в опору моста. Проезжавший мимо 19-летний парень о случившемся сообщил в милицию и скорую помощь, сообщает пресс-служба МВД ПМР
Спустя менее 10 минут на место прибыли бригада спасателей, инспекторы ОГАИ Григориопольского РОВД и сотрудники столичной милиции. Мужчину из автомобиля Mazda спасатели извлекли уже без признаков жизни. Удар был такой силы, что колесо, двигатель и другие части авто разлетелись в разные стороны, машина полностью смята. От полученных травм водитель скончался на месте аварии. В автомобиле 43-летний житель столицы был один.
Вероятно, во время движения мужчина на скорости сначала выехал за пределы проезжей части, сбив два металлических столба, потом снёс отбойник, после чего врезался в бетонную опору моста. Следственным органам предстоит установить все обстоятельства ДТП.