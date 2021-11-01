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Франция возобновляет строительство атомных реакторов

Франция возобновляет строительство атомных реакторов

Впервые за 10 лет Франция возвращается к строительству атомных реакторов внутри страны с целью развития энергетики страны на основе возобновляемых источников. С таким заявлением президент Эммануэль Макрон выступил в ходе телеобращения к нации.

По его словам, это позволит обеспечить энергетическую независимость Франции и добиться углеродной нейтральности – особенно в условиях высоких цен на газ и электроэнергию, сообщаетvesti.ru

"Если мы хотим платить за энергию по разумным ценам и не зависеть от других стран, нужно одновременно развивать энергосбережение и инвестировать в безуглеродную генерацию. Именно поэтому чтобы гарантировать энергетическую независимость Франции, обеспечение нашей страны электричеством и достижение углеродной нейтральности к 2050 году, мы впервые за десятилетие перезапустим строительство атомных реакторов в нашей стране и продолжим развивать энергетику на основе возобновляемых источников", – сказал французский президент.
  • Сегодня, 08:59
  • DTV
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