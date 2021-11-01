Определенная доза облучения способна обновлять клетки.Команда ученых из Института молекулярной биологии РАН им. Энгельгардта, Московского физтеха, Научного центра РАН в Коми и Сыктывкарского университета обнаружила, что радиация может стать средством от старения человека, пишет bloknot.ru
Радиация продлевает жизнь - звучит по крайней мере странно. И тем не менее, группа ученых сделала смелое заявление. Во время эксперимента с радиацией они облучали мух-дрозофил слабыми дозами гамма-излучений. Срок жизни подопытных насекомых под действием радиации увеличивался на существенные 12%. Престижный международный журнал PLoS ONE опубликовал результаты исследования ученых. Еще из учебников по физике мы знаем, что радиация при воздействии на живой организм разрывает структуры ДНК. Это вызывает серьезные мутации и лучевую болезнь. Ученые с давних пор волновал вопрос: что будет, если облучать организм сверхмалыми дозами. Долгое время считалось, что эффект будет положительным, и его даже соотносили с принципом работы гомеопатии. Но после множества экспериментов международное сообщество пришло к выводу, что даже сверхмалые дозы повреждают ДНК, после чего на лечебных свойствах радиации решено было поставить крест.
Доктор биологических наук Алексей Москалев - один из авторов сенсационной работы. Он утверждает, что хорошо знаком со всеми работами ученых, экспериментировавших со сверхмалыми дозами радиации. Их выводы он считает абсолютно верными – радиация наносит вред. Но ключевой ошибкой предшественников ученый называет работу именно со сверхмалыми дозами. Такие дозы радиации настолько малы, что организм человека не воспринимает их всерьез и не включает при их попадании реакцию защиты. При этом повреждение генома просто идет по нарастающей, как при старении. Москалев рассказывает, что они применяли в своих экспериментах диапазон доз, когда количество радиации не слишком мало, чтоб быть незамеченным, и не так велико, чтобы навредить.
Ученый заявляет, что ими найден диапазон излучения, при котором происходят разрывы в структуре ДНК, однако у клетки включается охранный механизм, «ремонтирующий» повреждение. Этот механизм восстанавливает отдельные части и тем самым омолаживает всю структуру.
Ученый отмечает, что восстановленные таким образом клетки становятся более жизнеспособными и стрессоустойчивыми. Это напоминает процесс закалки организма, когда стресс повышает эффективность иммунитета. Москалев добавляет, что их работа - это реализация теории известного канадского ученого Ганса Салье, который разрабатывал идею пользы стресса для организма.Москалев добавляет, что главная цель исследования - выявить гены, которые отвечают за процесс самообороны. Поняв принцип их работы, можно найти способ без повреждений включать механизм самозащиты. Это позволит продлевать жизнь не только мухам, но и человеку. Ранее израильские ученые назвали продукт, который способен продлить жизнь человека. Действие его немного отличается от действия радиации, но при этом он не менее эффективен. источник