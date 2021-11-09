Государственный пограничный комитет Республики Беларусь сообщил в среду, 10 ноября, что в стихийном лагере на границе с Польшей были обнаружены четверо курдских беженцев с серьезными ранениями. По словам пострадавших, после того, как они пробрались через колючее заграждение, их избили сотрудники погранслужбы Польши. От действий польских силовиков на границе пострадали четыре человека, сообщается на сайте ведомства.
Как сообщают представители белорусской погранслужбы, судя по многочисленным травмам на теле мигрантов, польские военнослужащие жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Беларусью.
«Сегодня ночью, 10 ноября, в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружены четверо мужчин, курдов по национальности. У всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия. Со слов беженцев, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца», - говорится в сообщении погранкомитета Республики.
Отмечается, что пострадавшим была оказана необходимая помощь.
Накануне многочисленная группа беженцев из Сирии, Ирака и Ирана выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей, они шли вдоль трассы, после чего свернули в лес. Дойдя до границы, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит.
Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе обострилась несколько дней назад, когда в приграничной зоне с белорусской стороны скопились несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки, желающих перебраться в страны Западной Европы. Люди оказались запертыми на небольшом участке земли, так как их не пускают ни в одну из стран.