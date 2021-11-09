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Облегчили жизнь: Госдума одобрила отмену обязательного техосмотра

Облегчили жизнь: Госдума одобрила отмену обязательного техосмотра

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Об этом сообщается на думском сайте.

В соответствии с документом, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие гражданам, а также используемые в личных целях. Кроме того, законопроект не распространяется на автомобили такси и другой транспорт, которые используют для перевозки пассажиров. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов, пишет lenta.ru

В пояснительной записке к документу отмечается, что вероятность участия в авариях легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, достаточно низкая. Вместе с тем Россия является участницей Венской конвенции о дорожном движении, предусматривающей обязательный техосмотр лишь для автобусов и грузовиков с максимальной массой более 3,5 тонны, а также прицепов к ним.

6 сентября партия «Единая Россия» заявила, что внесет в Государственную Думу законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей. При этом, как отметил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак, процедура останется обязательной при продаже транспортного средства старше четырех лет.
  • Сегодня, 10:50
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