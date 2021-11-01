Члены Координационного совета рассмотрели исполнение поручений, данных ранее в сфере здравоохранения. Одни из главных вопросов – возможность дозвонится в поликлиники городов. Напомним, жалоба на невозможность дозвониться в регистратуры многих лпу была озвучена на одной из прошлых встреч. К мониторингу подключился ОНФ, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Вывод общественников – дозвонится можно, но не во все поликлиники. Из-за сложной эпидемиологической ситуации и большого количества болеющих сезонными простудными заболеваниями во многих лпу телефонные линии заняты, констатировали общественники. Сложностей при дозвоне не испытали лишь в Каменке, Григориополе, и двух поликлиниках Бендер.
«В целом можем отметить, что, к сожалению, по большей части в утренние часы есть проблема. В частности, были поликлиники, в которые мы вообще не смогли дозвониться. Проблема есть в Тирасполе, Бендерах, Слободзее, - отметил глава исполкома ОНФ Сергей Шерстюк. – В большинстве случаев телефон был занят. Сейчас в сезон ОРВИ сотрудники регистратур не сидят без дела, а действительно с самого утра начинаются звонки и звонки».
По поручению Главы Правительства общую информацию отправят в профильное ведомство с разрезом по лечебным учреждениям. Варианты решения вопроса должно представить и Минцифры. Через две недели проблему снова обсудят.
Еще одна тема – очереди в поликлиниках. Как рассказала профильный министр, в этом направлении работа также идет – сделано все возможное, чтобы исключить большое скопление граждан. Так, в прошлом году в поликлиниках выделили один день для приема детей до года, пенсионеров, лабораторных исследований детей, медицинских осмотров. Контрольные выезды проводили недавно. Они показали – очередей практически нет. Исключением стала Рыбница.
«У кабинета инфекционных заболеваний столпотворение в понедельник утром. Но это на улице и это люди, которые приходят на проведение тестирования на ковид. Там проходят антиген и пцр-тестирования. Несмотря на то, что людей записывают по времени – они все равно продолжают приходить рано утром», - обозначила ситуацию Кристина Албул.
Подобная ситуация и в Дубоссарах, где кроме этого есть большая очередь и к педиатру. К слову, он в поликлинике города он один.
«Возникают вопросы, когда уходят на карантин школы и детские сады и после выхода с карантина. И учреждения образования требуют справки о том, что детки здоровы и могут вернуться. Когда уходит большая школа – человек 500, то понятно, что ни один врач не успеет дать эти справки вовремя, чтобы не было очередей», - отметил Руслан Чабан.
Решение проблемы обсудят с начальниками УНО городов, в свою очередь отметила Кристина Албул. Кроме того, по поручению Премьера, к вопросу с организацией подключатся и другие специалисты.
Далее в рамках обсуждения затронули тему работы ГИС «Электронная отчетность». Как рассказала первый вице-премьер – министр финансов, часть организаций не готовы к переходу на сдачу в электронной форме отчетности. В основном это общественные и профсоюзные организации, благотворительные фонды и так далее. Учитывая, что обращения есть, ведомство разработало инициативу.
«Эта инициатива разработана с целью предоставления возможности юридическим лицам не зависимо от правовой формы, в случае, если они не являются плательщиками или субъектами налоговых и иных обязательных платежей в бюджет, в том числе ввиду отсутствия у них объектов налогообложения, предоставлять органам госвласти, принимающим отчетность, финансовую, налоговую и статотчетность по собственной инициативе. То есть - если есть готовность и возможности предоставлять в электронной форме – значит она регистрируется в установленном порядке и предоставляется. Если нет, то для нее сохраняется прежний режим», - рассказала Татьяна Кирова.
Инициативу рассмотрят на ближайшем заседании Правительства.
Рассмотрели и ужесточение санкций для участников дорожного движения. Так, МВД работает в этом направлении. Среди предложений – повышение штрафов, дополнение Кодекса об административных правонарушениях рядом пунктов. На повестке были и вопросы транспорта, а также поддержки предприятий автотранспортной отрасли
В завершении некоторые темы обозначили и члены Координационного совета. Так, депутат Вадим Кравчук рассказал, что в Рыбнице с пенсионеров или одиноко проживающих инвалидов был снят ряд льгот по городским предприятиям. Почему так произошло – разобраться по поручению Премьера должны в Минсоцзащите.