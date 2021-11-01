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Удобно и современно: автоматизация оплаты за проезд планируется в Приднестровье в 2022г

Удобно и современно: автоматизация оплаты за проезд планируется в Приднестровье в 2022г

Председатель Правительства Александр Мартынов провел онлайн-диалог с руководством Минэкономразвития. Тема встречи – исполнение данного ранее поручения по внедрению в будущем году Автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте, сообщает пресс-служба Правительства ПМР

Как рассказал Вице-премьер - министр экономического развития в рамках формирования программы транспортной доступности ведомство включило в проект бюджета - 2022 около 3,5 млн рублей на приобретение мобильных валидаторов. В следующем году могут закупить порядка 700 штук.

Кроме того, по поручению Главы Правительства ведомство разработало и направило на согласование в различные министерства план-график внедрения Автоматизированной системы оплаты проезда на 2022-2024 годы.

«План внедрения АСОП разработан на 3 года на сумму 5 млн 322 тыс рублей и предусматривает следующие мероприятия: приобретение мобильных валидаторов – это часть суммы, которая у нас уже в бюджете учтена; также покупка программного продукта для функционирования АСОП», - рассказал Сергей Оболоник.

Мобильные валидаторы в следующем году поставят в общественном городском, пригородном и в электротранспорте. На 2023 год в планах приобретение еще 150 стационарных приборов для троллейбусов Тирасполя и Бендер, а также 70 мобильных единиц. В финальный год реализации АСОП планируется закупка еще 15 стационарных и 70 мобильных приборов учета проезда. На утверждение в Правительство график поступит к концу ноября.

Также в рамках рабочего совещания обсудили и работу ОАО «Автостанции Приднестровья».

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  • Сегодня, 09:21
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