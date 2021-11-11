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Президент Европарламента заразился "болезнью легионеров"

Президент Европарламента заразился "болезнью легионеров"

Президент Европейского парламента Дэвид Сассоли рассказал о том, что его пневмония была вызвана "болезнью легионеров", но выразил сомнение, что мог заразиться в парламенте, несмотря на недавнюю историю вспышек в учреждении. Об этом пишет Politico, сообщает Европейская правда.

"Болезнь легионеров" в некоторых случаях может приводить к смерти и переносится каплями воды в больших водопроводных системах.

Представитель Сассоли сказал, что президент "вероятно" подхватил болезнь в отеле примерно в то время, когда он заболел в середине сентября, во время пленарной недели парламента в Страсбурге.

В зданиях Европарламента в Брюсселе и Страсбурге есть давняя история вспышек болезни, начиная с 2002 года и совсем недавно в 2016 и 2017 годах, когда депутатов Европарламента предупредили о необходимости проявлять бдительность в отношении симптомов ранней стадии "болезни легионеров", которая может перерастать в пневмонию.

С тех пор парламент ограничил подачу теплой воды в душевые и туалеты, чтобы предотвратить новые вспышки.

"В отчетный период (до 15 сентября) Сассоли останавливался в различных отелях в разных странах и в Италии. Обо всем было сообщено национальным властям в соответствии с юридическими обязательствами", - сказал представитель Сассоли.

Согласно его официальной программе, Сассоли был только в Словении, Страсбурге и Брюсселе за две недели до того, как заболел.

За последние два года в Страсбурге было более 20 случаев заболевания, некоторые оказались фатальными.

Легионеллез, или болезнь легионеров - это редкая разновидность пневмонии.

Возбудитель заболевания Legionella pneumophillia («легионеллезная пневмония») впервые зафиксирован в 1976 году в США в Филадельфии, где среди делегатов съезда Американского легиона возникла вспышка пневмонии (отсюда название болезни). Легионелла - это грамотрицательная палочка размером до 3 мкм, имеющая жгутики. Место естественного обитания бактерии - пресная вода, организм человека является для возбудителя легионеллеза биологическим тупиком. Таким образом, как отмечают медики, инфекция не может передаваться от человека к человеку. Пути передачи легионеллеза - алиментарный и ингаляционный, сезонность - летне-осенняя. Групповые вспышки возможны при проживании вблизи открытых водоемов, посещении бассейнов, контакте с кондиционерами, увлажнителями воздуха, системами принудительной вентиляции (метро, вокзалы, аэропорты, универмаги и др.). Таким образом, легионеллез - это болезнь больших городов индустриально развитых стран, пишет ria.ru

Длительность инкубационного периода составляет от нескольких часов до 11 дней. Начинается заболевание остро, с первых дней появляются немотивированная слабость, потеря аппетита, упорная головная боль, возможна диарея, при этом симптомы поражения дыхательных путей, как правило, отсутствуют. После непродолжительного периода появляются озноб с повышением температуры тела, сухой болезненный кашель и одышка. Часть заболевших жалуются на кровохаркание, боли в суставах и мышцах. В тяжелых случаях на первый план выступают психоневрологические расстройства: заторможенность, дезориентация, бред, галлюцинации, нарушение сознания. «Легионеллезная пневмония» - заболевание редкое. Его терапия достаточно эффективна. Используют антибиотики, легко проникающие через клеточную стенку и создающие высокие внутриклеточные концентрации, способные подавлять жизнедеятельность возбудителей легионеллы.

В России вспышка пневмонии была зафиксирована 25 июля 2007 года в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Несколькими днями позже удалось выявить вирус. Медики предполагали, что вирус мог быть занесен через систему горячего водоснабжения. Количество госпитализированных с подозрением на это опасное заболевание превысило 100 человек. Трое зараженных погибли.
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