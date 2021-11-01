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В ВОЗ заявили о новой мировой проблеме: в мире заканчиваются шприцы

В ВОЗ заявили о новой мировой проблеме: в мире заканчиваются шприцы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что уже в следующем году в мире может возникнуть глобальная нехватка шприцев для вакцинации от COVID-19. Об этом заявила старший советник ВОЗ по доступу к лекарствам и товарам для здоровья Лиза Хедман в среду, 10 ноября, пишет korrespondent.net

По ее оценкам в 2022 году будет ощущаться нехватка до двух млрд. шприцев, что в свою очередь, скажется на темпах вакцинации. Также она отметила, что такая ситуация может спровоцировать еще одну проблему, когда бедные страны начнут использовать одни и те же шприцы по несколько раз.

Она призвала производителей медицинского оборудования найти способ нарастить производство одноразовых шприцев для уколов.

"Когда вы думаете о количестве вакцинаций, которые делаются как ответ на пандемию, это не та зона, где мы можем позволить себе сокращения, нехватку или что-либо, кроме полной безопасности для пациентов и медицинского персонала", - сказала она журналистам в Женеве.
Она отметила, что в мире уже было введено 6,8 миллиарда вакцин против COVID-19, при этом ежегодно производится 6 миллиардов шприцев.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что уже в ближайшее время в мире могут появиться очаги кори. Среди главных причин возможной вспышки - снижение темпов вакцинации согласно календарю прививок.
  • Сегодня, 09:58
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