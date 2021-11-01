Назначенная на 11 ноября жеребьевка среди кандидатов в Президенты ПМР по распределению бесплатной печатной площади и бесплатного эфирного времени для размещения предвыборной агитации не состоится, сообщает пресс-служба ЦИК ПМР
По состоянию на 11 ноября 2021 года Центризбирком зарегистрировал только одного кандидата в Президенты ПМР. Остальные кандидаты находятся на стадии выдвижения – сбора подписей в свою поддержку, проверки ЦИК ПМР подписных листов и иных документов, которые необходимы для регистрации кандидатов в соответствии с избирательным законодательством.
Единственный зарегистрированный на данный момент кандидат – Вадим Красносельский – отказался от бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади в государственных СМИ для размещения предвыборной агитации. В связи с этим запланированная на 11 ноября 2021 года жеребьевка не состоится.
Напомним, согласно Избирательному кодексу в случае, если в день проведения жеребьевки процедуру регистрации не успеют пройти все кандидаты, не позднее чем за 20 дней до дня голосования будет назначена дополнительная жеребьевка.