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Новости ООН : Афганистан увеличил производство опиума

Новости ООН : Афганистан увеличил производство опиума
Фото IRIN/А.ШахинПлантация опийного мака в Афганистане.

Афганистан в настоящее время снабжает опиатами 80% всех потребителей в мире. Объем производства опиума в Афганистане в этом году вырос на 8% и достиг 6,8 тысяч тонн. Об этом накануне сообщило Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН).

"Этот рост означает, что на рынки по всему миру поступит 320 тонн чистого героина", – говорится в новом отчете ООН, посвященном ситуации с производством наркотиков в Афганистане.

Указано, что Афганистан в настоящее время снабжает опиатами 80% всех потребителей в мире. В прошлом году 85% всего опиума было произведено в этой стране.

"Сложившаяся в Афганистане ситуация требует срочного вмешательства международного сообщества. Необходимо в рамках поддержки ООН афганского народа добиться устойчивого сокращения незаконного выращивания и производства наркотиков, а также спроса на эту продукцию в мире", – заявила глава управления Гада Вали.

По данным УНП ООН, прибыль от производства опиатов составила в 2021 году от $1,8 млрд до $2,7 млрд, а их продажа за пределами Афганистана принесла гораздо больше дохода. Политическая нестабильность в стране привела к росту цен на опиум, которые почти удвоились по сравнению с майскими показателями. Более высокие цены могут сподвигнуть фермеров увеличить объемы производства.

Напомним, движение "Талибан" обещало покончить с производством наркотиков в Афганистане. Но при этом талибы просили международной помощи для фермеров, которым нужно освоить другие культуры.

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  • Сегодня, 11:24
  • DTV
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