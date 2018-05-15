12 декабря в день выборов Президента ПМР в республике будут открыты 255 избирательных участков постоянного действия. Помещения для голосования каждого из них были проверены членами ЦИК совместно с местными органами власти помимо прочего и на доступность инфраструктуры для обеспечения прав людей с ограниченными возможностями.
По результатам проведенного анализа собрана информация о тех помещениях для голосования, доступ в которые для граждан с инвалидностью либо другими ограничениями передвижения (речь идет в том числе и о людях преклонного возраста) осложнен лестничными подъемами либо другими препятствиями, сообщает пресс-служба ЦИК ПМР
Для обеспечения избирательных прав этой категории граждан Центризбирком планирует привлечь к работе в день голосования волонтеров. С соответствующим запросом ЦИК обратился в Правительство ПМР. Напомним, в этом году при Правительстве ПМР был создан Координационный совет по развитию добровольческого (волонтёрского) движения.
Для помощи волонтерам Центризбирком, совместно с представителем общественной организации «Общество защиты прав пациентов «ГЛИНН»» Валерием Шемянским, подготовил памятку о правилах и особенностях оказания помощи определенным группам лиц с ограниченными возможностями. В своем обращении к Правительству ЦИК акцентирует внимание на необходимости ознакомить с этой информацией тех волонтеров, которые будут привлечены к работе в день голосования.