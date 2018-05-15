Dnestr.TV

 
0

Выборы Президента ПМР: нужны волонтёры

Выборы Президента ПМР: нужны волонтёры

12 декабря в день выборов Президента ПМР в республике будут открыты 255 избирательных участков постоянного действия. Помещения для голосования каждого из них были проверены членами ЦИК совместно с местными органами власти помимо прочего и на доступность инфраструктуры для обеспечения прав людей с ограниченными возможностями.

По результатам проведенного анализа собрана информация о тех помещениях для голосования, доступ в которые для граждан с инвалидностью либо другими ограничениями передвижения (речь идет в том числе и о людях преклонного возраста) осложнен лестничными подъемами либо другими препятствиями, сообщает пресс-служба ЦИК ПМР

Для обеспечения избирательных прав этой категории граждан Центризбирком планирует привлечь к работе в день голосования волонтеров. С соответствующим запросом ЦИК обратился в Правительство ПМР. Напомним, в этом году при Правительстве ПМР был создан Координационный совет по развитию добровольческого (волонтёрского) движения.

Для помощи волонтерам Центризбирком, совместно с представителем общественной организации «Общество защиты прав пациентов «ГЛИНН»» Валерием Шемянским, подготовил памятку о правилах и особенностях оказания помощи определенным группам лиц с ограниченными возможностями. В своем обращении к Правительству ЦИК акцентирует внимание на необходимости ознакомить с этой информацией тех волонтеров, которые будут привлечены к работе в день голосования.
  • Сегодня, 11:37
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Резонансное дело: миллион рублей за смерть пациента с C ...
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу
  • Переговоры России и Молдовы по газу прошли безрезультат ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Резонансное дело: миллион рублей за смерть пациента с C ...
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу
  • Переговоры России и Молдовы по газу прошли безрезультат ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна