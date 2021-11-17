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Что известно о выдвижении российских солдат на линию фронта в Армении

Что известно о выдвижении российских солдат на линию фронта в Армении

Бойцы 102-й российской военной базы фактически стали живым щитом, который помог обеспечить режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном. Об этом стало известно Telegram-каналу WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова, ообщает lenta.ru

По его данным, в ночь на 17 ноября несколько отрядов солдат с российской военной базы выдвинулись к линии фронта. Именно их присутствие в районе конфликта позволило остановить дальнейшие боестолкновения между вооруженными силами двух стран.
«Стрелять по российским военным или вести артиллерийский огонь в непосредственной близости от них — азербайджанцы не рискуют», — отметил канал.

16 ноября армянский оппозиционер, лидер движения «Азатагрум» («Освобождение») Мика Бадалян сообщил, что 102-ю военную базу Вооруженных сил России в армянском Гюмри подняли по тревоге на фоне обострения ситуации на армянско-азербайджанской границе.

До этого Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные атаковали азербайджанские посты в Кельбаджарском и Лачинском районах республики. В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что армянские военные подверглись обстрелу со стороны азербайджанцев на восточном направлении границы. Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения в районе границы после переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу. С обеих сторон есть погибшие и раненые.

В настоящее время на территории Армении располагается 102-я российская военная база. Договор о ее создании был заключен между Ереваном и Москвой в 1995 году. Объект располагает двумя войсковыми гарнизонами, расположенными в городе Гюмри и столице страны. Численность личного состава базы — около четырех тысяч человек.

Армения и Азербайджан сообщили о потерях во вчерашних боях

В результате вчерашних боев на границе Армении и Азербайджана в плен попали 13 армянских военных, один погиб, сообщило Минобороны Армении. По его данным, также потеряна связь еще с 24 военными. Минобороны Азербайджана сообщило о семи погибших и десяти раненых азербайджанских солдатах в боях на границе. Обстановку в приграничной зоне Ереван и Баку назвали стабильной.

Конфликт Армении и Азербайджана накануне, 16 ноября, обострился в Сюникской области Армении, где страны разделяет спорная граница. Там начались полномасштабные бои с применением артиллерии и бронетехники. Урегулировать ситуацию удалось после вмешательства российской стороны.

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  • Сегодня, 12:12
  • DTV
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