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Приняты законопроекты, позволяющие гражданам оплачивать госуслуги в безналичной форме

Приняты законопроекты, позволяющие гражданам оплачивать госуслуги в безналичной форме

Правительственные законопроекты – в повестке очередного пленарного заседания Верховного Совета. В двух чтениях депутаты поддержали пакет законодательных инициатив Правительства, позволяющих гражданам оплачивать государственные услуги в наличной либо безналичной форме. Важным нововведением является отмена обязанности предоставлять квитанцию об оплате услуги в место ее оказания.

Заявители смогут вносить платеж при помощи QR-кода, POS-терминала или в отделении любого банка. Информацию о том, что денежная операция произведена, сотрудник органа госвласти отследит через информационную систему «Электронные платежи». В ней будут аккумулироваться данные об уплате пошлин, лицензионных и иных сборов. ГИС «Электронные платежи» запустят в тестовом режиме с 1 декабря этого года в Госслужбе регистрации и нотариата, учреждениях ЗАГС и налоговых инспекциях. После программу внедрят и в других ведомствах, передает пресс-служба Правительства.

Главная цель пакетных предложений – упростить процесс оформления и получения госуслуг для жителей республики, сделав его удобным, быстрым и ясным. Это одна из ключевых задач административной реформы, проводимой Правительством с 2018 года.

Дата вступления в силу законопроектов – 1 марта 2022 года.

Еще одна законодательная инициатива, одобренная парламентариями в двух чтениях, предполагает сокращение перечня документов, которые нужны при получении удостоверения о самозанятом лице, патента, разрешения на применение упрощенной системы налогообложения. Предпринимателю не потребуется нести выписку из соответствующего государственного реестра: документы налоговая запросит самостоятельно у Госслужбы регистрации и нотариата через систему межведомственного обмена данными.

Принятый законопроект вступит в силу на следующий день после своего официального опубликования и распространит действие на правоотношения, возникшие с 26 марта 2021 года.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 08:25
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