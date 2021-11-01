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В Одессе суд приговорил вора к чтению книг Франко и Толстого

В Одессе суд приговорил вора к чтению книг Франко и Толстого

За кражу у знакомого телефона и 50 гривен судья назначил 26-летнему фигуранту, не читавшему книг, "суровый" приговор.

Малиновский районный суд Одессы приговорил обвиняемого в краже мужчину к условному сроку и чтению произведений Ивана Франко и Льва Толстого. Гражданин украл мобильный телефон и 50 гривен. Об этом сообщает пресс-служба суда.

26-летний мужчина обокрал своего знакомого в июле. В целом ущерб пострадавшему оценили в 903,33 гривны, передает korrespondent.net.

Свою вину вор признал полностью. У него есть семья, двое детей. Ранее проблем с законом у него не было.

Суд назначил ему испытательный срок на один год с обязательствами:

появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать об изменении места проживания, работы;

прочитать трилогию повестей Л. М. Толстого Детство. Отрочество. Юность и стихотворение Ивана Франко Строфы.

Судья пояснил, что судом дана оценка не отдельному поступку обвиняемого, а его личности.

Так, обвиняемый фактически воспитывался отцом, поскольку мать ушла из семьи, когда ему было три года. Начальную школу обвиняемый практически не посещал. Занимался бродяжничеством. Мальчика отдали в приют.

"Закончил только 9 классов и сразу начал работать, поскольку поступить в техникум не смог из-за плохих оценок", - сообщили в пресс-службе.

При исследовании личности обвиняемого судом установлено, что он за всю свою жизнь почти ничего не прочитал, а в ходе судебного заседания читал по слогам.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:20
  • DTV
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