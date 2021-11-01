За кражу у знакомого телефона и 50 гривен судья назначил 26-летнему фигуранту, не читавшему книг, "суровый" приговор.
Малиновский районный суд Одессы приговорил обвиняемого в краже мужчину к условному сроку и чтению произведений Ивана Франко и Льва Толстого. Гражданин украл мобильный телефон и 50 гривен. Об этом сообщает пресс-служба суда.
26-летний мужчина обокрал своего знакомого в июле. В целом ущерб пострадавшему оценили в 903,33 гривны, передает korrespondent.net.
Свою вину вор признал полностью. У него есть семья, двое детей. Ранее проблем с законом у него не было.
Суд назначил ему испытательный срок на один год с обязательствами:
появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
сообщать об изменении места проживания, работы;
прочитать трилогию повестей Л. М. Толстого Детство. Отрочество. Юность и стихотворение Ивана Франко Строфы.
Судья пояснил, что судом дана оценка не отдельному поступку обвиняемого, а его личности.
Так, обвиняемый фактически воспитывался отцом, поскольку мать ушла из семьи, когда ему было три года. Начальную школу обвиняемый практически не посещал. Занимался бродяжничеством. Мальчика отдали в приют.
"Закончил только 9 классов и сразу начал работать, поскольку поступить в техникум не смог из-за плохих оценок", - сообщили в пресс-службе.
При исследовании личности обвиняемого судом установлено, что он за всю свою жизнь почти ничего не прочитал, а в ходе судебного заседания читал по слогам. korrespondent.net