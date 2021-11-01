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Украина получила вертолеты на границу с Беларусью

Украина получила вертолеты на границу с Беларусью

Машины оснащены современными спутниковыми передатчиками, громкоговорителями, системами цифровой связи, электрическими лебедками и аварийным плавучим снаряжением.

В Киев прибыли два вертолета Н-125, изготовленные французской компанией Airbus Helicopters. Ими укомплектуют авиационные подразделения Госпогранслужбы, которые будут нести службу на участке границы с Беларусью, сообщает МВД 20 ноября.

Вертолеты оснащены современными спутниковыми передатчиками, громкоговорителями, системами цифровой связи, электрическими лебедками и аварийным плавучим снаряжением, пишет korrespondent.net.

Также они укомплектованы камерами с высоким разрешением Flir и специализированными авиационными прожекторами, что позволит контролировать границы Украины днем и ночью, отметил замглавы МВД Сергей Гончаров. Видео с камер можно сразу передавать в наземный командный пункт.

"Опыт полученных первых двух легких вертолетов в 2020 году показал экономичность и эффективность их применения в целях охраны государственной границы (общий налет первых двух машин составляет около 900 часов)", - рассказали в министерстве.

Н-125 считается одним из лучших вертолетов в своем классе. В 2005 году он побил мировой рекорд и совершил посадку на горе Эверест на высоте 8850 метров над уровнем моря.

Украина их получает в рамках соглашения с Францией по созданию Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты. Соответствующий контракт МВД заключило с компанией Airbus Helicopters в августе 2018 года. Согласно ему, всего Украине должны поставить 24 вертолета такого типа.

Украина получила вертолеты на границу с Беларусью

Украина получила вертолеты на границу с Беларусью

Украина получила вертолеты на границу с Беларусью

Украина получила вертолеты на границу с Беларусью

Украина получила вертолеты на границу с Беларусью

Украина получила вертолеты на границу с Беларусью

Украина получила вертолеты на границу с Беларусью

Украина получила вертолеты на границу с Беларусью
korrespondent.net
  • Сегодня, 19:41
  • DTV
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