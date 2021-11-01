Все почтовые отправления, принимаемые для пересылки за пределы республики, а также поступающие на территорию или следующие транзитом через Приднестровье, подлежат таможенному контролю и таможенному оформлению. Государственный таможенный комитет ПМР напоминает основные правила, которые должны знать отправители и получатели посылок.
Таможенное декларирование товаров, поступающих в адрес приднестровских юридических лиц или отправляемых этими лицами в мелких пакетах и посылках, производится в таможнях, таможенных постах и в Центре электронного декларирования ГТК.
Таможенное декларирование товаров, поступающих в адрес отечественных индивидуальных предпринимателей либо отправляемых ими, производится на таможенном пункте пропуска «Почта» (г. Тирасполь) или в Бендерской, Дубоссарской, Рыбницкой таможнях и на Каменском таможенном посту в соответствии с порядком, предусмотренным для декларирования товаров, перемещаемых индивидуальными предпринимателями.
Товары для личного пользования, поступающие или отправляемые для/от физических лиц в мелких пакетах и посылках, декларируются:
а) с применением почтовой таможенной декларации CN 22 или CN 23, заполненной отправителем, – для категории товаров личного пользования, подлежащих таможенному декларированию в устной форме;
б) с применением бланка таможенной декларации, используемой для таможенного декларирования товаров для личного пользования, в письменной форме с уплатой таможенных платежей либо без таковых в соответствии с требованиями Таможенного кодекса ПМР. Заполненный бланк таможенной декларации наклеивается на адресную сторону упаковки почтового отправления.
Обращаем внимание, что таможенный контроль товаров, пересылаемых за пределы Приднестровья и подлежащих таможенному декларированию с применением CN 22 или CN 23, осуществляется на ТПП «Почта». Поэтому в случае, если вашу посылку принимают непосредственно в почтовом отделении связи, это не означает, что в дальнейшем её не досмотрят. На данном этапе сотрудники почтовой службы выдают отправителю необходимые бланки сопроводительных документов и при необходимости бланки таможенных деклараций для заполнения. Оформленная посылка отправится на ТПП «Почта» с соответствующим извещением о необходимости принятия таможенной декларации, проведения таможенного контроля и производства таможенного оформления.
Таможенный контроль почтовых отправлений осуществляется в том числе с применением технических средств таможенного контроля – инспекционно-досмотровых комплексов.
Если при проведении таможенного досмотра посылки на предмет соответствия сведениям, указанным в декларации, выявляются несовпадения либо обнаруживаются товары, запрещенные к вывозу (пересылке), но при этом они не являются объектами нарушений таможенных правил или контрабанды, — то такие товары (почтовые отправления) подлежат возврату отправителю.
В связи с этим ГТК напоминает, что к пересылке в почтовых отправлениях Приднестровья не допускаются:
а) товары, запрещенные к ввозу или вывозу;
б) товары, в отношении которых применяются меры ограничительного характера, установленные на законодательном уровне;
в) запрещённые к пересылке в соответствии с актами Всемирного почтового союза.
Таким образом, отправить посылку почтой не сложно. Важно соблюдать самые простые требования: убедиться, что не отправляете ничего запрещенного, заполнить соответствующие сопроводительные документы и оплатить причитающиеся платежи (при необходимости).
Не лишним также будет ознакомиться с правилами конкретной страны-получателя посылки, поскольку список предметов, запрещённых к пересылке, равно как и ограничения, связанные с образом доставки, могут оказаться иными. customs.gospmr.org