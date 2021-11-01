Dnestr.TV

 
0

ГТК ПМР напоминает основные правила, которые должны знать отправители и получатели посылок

ГТК ПМР напоминает основные правила, которые должны знать отправители и получатели посылок

Все почтовые отправления, принимаемые для пересылки за пределы республики, а также поступающие на территорию или следующие транзитом через Приднестровье, подлежат таможенному контролю и таможенному оформлению. Государственный таможенный комитет ПМР напоминает основные правила, которые должны знать отправители и получатели посылок.

Таможенное декларирование товаров, поступающих в адрес приднестровских юридических лиц или отправляемых этими лицами в мелких пакетах и посылках, производится в таможнях, таможенных постах и в Центре электронного декларирования ГТК.

Таможенное декларирование товаров, поступающих в адрес отечественных индивидуальных предпринимателей либо отправляемых ими, производится на таможенном пункте пропуска «Почта» (г. Тирасполь) или в Бендерской, Дубоссарской, Рыбницкой таможнях и на Каменском таможенном посту в соответствии с порядком, предусмотренным для декларирования товаров, перемещаемых индивидуальными предпринимателями.

Товары для личного пользования, поступающие или отправляемые для/от физических лиц в мелких пакетах и посылках, декларируются:

а) с применением почтовой таможенной декларации CN 22 или CN 23, заполненной отправителем, – для категории товаров личного пользования, подлежащих таможенному декларированию в устной форме;

б) с применением бланка таможенной декларации, используемой для таможенного декларирования товаров для личного пользования, в письменной форме с уплатой таможенных платежей либо без таковых в соответствии с требованиями Таможенного кодекса ПМР. Заполненный бланк таможенной декларации наклеивается на адресную сторону упаковки почтового отправления.

Обращаем внимание, что таможенный контроль товаров, пересылаемых за пределы Приднестровья и подлежащих таможенному декларированию с применением CN 22 или CN 23, осуществляется на ТПП «Почта». Поэтому в случае, если вашу посылку принимают непосредственно в почтовом отделении связи, это не означает, что в дальнейшем её не досмотрят. На данном этапе сотрудники почтовой службы выдают отправителю необходимые бланки сопроводительных документов и при необходимости бланки таможенных деклараций для заполнения. Оформленная посылка отправится на ТПП «Почта» с соответствующим извещением о необходимости принятия таможенной декларации, проведения таможенного контроля и производства таможенного оформления.

Таможенный контроль почтовых отправлений осуществляется в том числе с применением технических средств таможенного контроля – инспекционно-досмотровых комплексов.

Если при проведении таможенного досмотра посылки на предмет соответствия сведениям, указанным в декларации, выявляются несовпадения либо обнаруживаются товары, запрещенные к вывозу (пересылке), но при этом они не являются объектами нарушений таможенных правил или контрабанды, — то такие товары (почтовые отправления) подлежат возврату отправителю.

В связи с этим ГТК напоминает, что к пересылке в почтовых отправлениях Приднестровья не допускаются:

а) товары, запрещенные к ввозу или вывозу;

б) товары, в отношении которых применяются меры ограничительного характера, установленные на законодательном уровне;

в) запрещённые к пересылке в соответствии с актами Всемирного почтового союза.

Таким образом, отправить посылку почтой не сложно. Важно соблюдать самые простые требования: убедиться, что не отправляете ничего запрещенного, заполнить соответствующие сопроводительные документы и оплатить причитающиеся платежи (при необходимости).

Не лишним также будет ознакомиться с правилами конкретной страны-получателя посылки, поскольку список предметов, запрещённых к пересылке, равно как и ограничения, связанные с образом доставки, могут оказаться иными.
customs.gospmr.org
  • Сегодня, 19:52
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Резонансное дело: миллион рублей за смерть пациента с C ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • Переговоры России и Молдовы по газу прошли безрезультат ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Резонансное дело: миллион рублей за смерть пациента с C ...
  • Гражданам Молдовы придется платить за въезд в страны ЕС
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу
  • Лекарство от COVID-19 существует, и было создано россий ...
  • Переговоры России и Молдовы по газу прошли безрезультат ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна