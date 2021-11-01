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В ПФР рассказали, как получить прибавку к пенсии за советский стаж

В ПФР рассказали, как получить прибавку к пенсии за советский стаж

Пенсионный фонд РФ напомнил формулу расчёта для надбавки

Уже 11 лет в России при формировании пенсии по старости идет учет дополнительных коэффициентов. Его еще называют валоризацией. Благодаря этому процессу с 2010 года все пенсионеры имеют право на надбавки за трудовой стаж до 1991 года – так называемый советский стаж. Прибавку к этой социальной выплате рассчитывают еще на этапе определения размера пенсии в ПФР.

Формула для его определения довольно простая. Если человек имеет трудовой стаж до 2002 года, то он может получить прибавку к пенсии в размере до 10%. Если пенсионер был официально трудоустроен и до 1991 года, то за каждый год он получает надбавку в 1%, сообщает tsargrad.tv.

В Пенсионном фонде подчеркивают, размер надбавки ограничен только количеством отработанных лет. То есть, если до 1991 года пенсионер отработал 20 лет, а также имеет трудовой стаж как минимум до 2002 года, то он будет получать 30-процентную надбавку к своей пенсии.

Для того, чтобы получать пенсию за советский стаж не нужно проводить самостоятельных подсчетов – все сделают в Пенсионном фонде. Необходимо только подтвердить количество отработанных лет. Сделать этом можно при помощи трудовых договоров, справок от бывших работодателей и органов власти, выписками из приказов, а также ведомостями на выдачу зарплат, справками из службы занятости, архивными справками и военным билетом. Подробный список документов можно узнать в своем отделении ПФР.
tsargrad.tv
  • Сегодня, 07:03
  • DTV
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